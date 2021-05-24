Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ICAO экстренно соберется из-за ситуации с самолетом Ryanair и Беларусью

Понедельник, 24 мая 2021, 20:22

Международная организация гражданской авиации (ICAO) срочно соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту.

Источник: ICAO в Twitter

Дословно: "Президент Совета ICAO созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO на 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси".

Детали: Раньше в организации выражали обеспокоенность принудительной посадкой гражданского самолета в Минске.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
  • Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.
  • Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси для авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

Читайте также: Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Украинская правда
Темы: авиаБеларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин соберется срочно: будут решать, как остановить авиасообщение с Беларусью

Зеленский поручил Кабмину остановить авиасообщение с Беларусью

В "Слуге народа" объяснили, за что выгнали Шевченко

Первое государство ЕС запретило все авиарейсы, проходящие через Беларусь

Закон по "письмам счастья" для водителей вступил в силу

спискиАудит госдач: кого может коснуться выселение

Все новости...
авиа
Швеция рекомендовала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью
Лондон запретил "Белавиа" летать в Британию, требует у своих перевозчиков избегать Беларуси
Кабмин соберется срочно: будут решать, как остановить авиасообщение с Беларусью
Последние новости
20:37
Лондон намекает на причастность РФ к событиям с самолетом Ryanair
20:33
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару
20:22
ICAO экстренно соберется из-за ситуации с самолетом Ryanair и Беларусью
19:54
Швеция рекомендовала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью
19:43
"Роснефть" возобновила поставки дизтоплива в Украину – СМИ
19:31
СБУ ищет на Днепропетровщине лиц, которые приобрели справки об отсутствии COVID
19:05
Латвия высылает белорусских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Минска
18:57
Беларусь высылает посла и весь персонал посольства Латвии в Минске
18:56
Земельная реформа увеличит ВВП на 1,5% – Милованов
18:28
Лондон запретил "Белавиа" летать в Британию, требует у своих перевозчиков избегать Беларуси
Все новости...