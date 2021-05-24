ICAO экстренно соберется из-за ситуации с самолетом Ryanair и Беларусью

Международная организация гражданской авиации (ICAO) срочно соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту.

Источник: ICAO в Twitter

Дословно: "Президент Совета ICAO созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO на 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси".

Детали: Раньше в организации выражали обеспокоенность принудительной посадкой гражданского самолета в Минске.

Предыстория:

23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.

международных рейсов над Беларусью после инцидента. В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси для авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

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