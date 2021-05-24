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Україна перенаправить всі рейси в обхід Білорусі – Данілов

Понеділок, 24 травня 2021, 20:57

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю та відправлятиме всі рейси в обхід її повітряного простору. 

Джерело: Данілов в у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "З огляду на рівень небезпеки і нахабства викликів демократичним цінностям, які створює своєю діяльністю влада Білорусі в безпосередній близькості від кордонів України, Президент Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Глава держави доручив уряду опрацювати відповідне питання".

Деталі: За словами Данілова, затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича – це відкритий виклик всьому демократичному світу. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для авіаперельотів з України та до нашої держави.

Передісторія: 

  • 23 травня За вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
  • Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.
  • Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

Українська правда
Теми: авіаБілорусь


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