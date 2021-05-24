Украина перенаправит все рейсы в обход Беларуси – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и будет отправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства.

Источник: Данилов в в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины, Президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос".

Детали: По словам Данилова, задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича – это открытый вызов всему демократическому миру.

Предыстория:

23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.

международных рейсов над Беларусью после инцидента. В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

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