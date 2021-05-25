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ХАМАС заперечив причетність до "мінування" літака з Протасевичем – ЗМІ

Вівторок, 25 травня 2021, 00:50

У русі ХАМАС у відповідь на заяву міністерства транспорту і комунікацій Білорусі заперечили свою причетність до повідомлення про мінування літака Ryanair, який екстрено сів у Мінську.

Джерело: Представник ХАМАСу Фаузі Бархум, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми не вдаємось до таких методів. Це може бути результатом діяльності деяких підозрілих сил, які прагнуть демонізувати ХАМАС і перешкодити світовій симпатії до нашого палестинського народу і його законному опору".

Що передувало: У міністерстві транспорту і комунікацій Білорусі заявили, що повідомлення про нібито мінування літака RyanAir, який напередодні примусово посадили в аеропорту Мінська, надійшло на електронну пошту мінського летовища від "солдатів ХАМАСу".

Передісторія: 

  • 23 травня за вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
  • Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.
  • Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

Теми: Білорусьтероризмавіа


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