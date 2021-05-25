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ХАМАС отрицает причастность к "минированию" самолета с Протасевичем – СМИ

Вторник, 25 мая 2021, 00:50

В движении ХАМАС в ответ на заявление министерства транспорта и коммуникаций Беларуси отрицают свою причастность к "минированию" самолета Ryanair, который экстренно сел в Минске.

Источник: Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы не прибегаем к таким методам. Это может быть результатом деятельности некоторых подозрительных сил, которые стремятся демонизировать ХАМАС и помешать мировой симпатии к нашему палестинскому народу и его законному сопротивлению".

Что предшествовало: В министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси заявили, что сообщение о якобы минировании самолета RyanAir, который накануне принудительно посадили в аэропорту Минска, поступило на электронную почту минского аэропорта от "солдат ХАМАСа".

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
  • Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.
  • Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

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Темы: Беларусьтерроризмавиа


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