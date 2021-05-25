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США і Росія провели консультації з питань безпеки перед запланованим самітом

Вівторок, 25 травня 2021, 01:55
США і Росія провели консультації з питань безпеки перед запланованим самітом

Радник з питань національної безпеки Білого дому Джейк Салліван і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев провели консультації щодо двосторонніх відносин країн і проведення спільного саміту.

Джерело: Пресслужба Білого дому, Укрінформ

Дослівно: "Зустріч стала логічним продовженням нещодавніх дискусій, проведених у Рейк'явіку між державним секретарем Блінкеном та міністром закордонних справ Лавровим".

"Дискусії проводились конструктивно і, незважаючи на значні розбіжності, дозволили краще зрозуміти позиції одне одного".

Деталі: Зустріч стала важливим кроком у підготовці до запланованого саміту США та Росії, дата і місце проведення якого будуть оголошені пізніше.

Було обговорено широке коло питань, що становлять взаємний інтерес, з високим пріоритетом теми стратегічної стабільності.

Сторони домовились, що нормалізація американсько-російських відносин буде в інтересах обох країн та сприятиме глобальній передбачуваності та стабільності.

Водночас, як заявила під час пресбрифінгу речниця Білого Дому Джен Псакі, Салліван і Патрушев обговорили інцидент із примусовою посадкою пасажирського літака в Мінську з метою арешту опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Нагадаємо: Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров провели переговори під час зустрічі у столиці Ісландії Рейк’явіку.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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