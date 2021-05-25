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США и Россия провели консультации по вопросам безопасности перед запланированным саммитом

Вторник, 25 мая 2021, 01:55
США и Россия провели консультации по вопросам безопасности перед запланированным саммитом

Советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провели консультации по двусторонним отношениям стран и проведении общего саммита.

Источник: Пресс-служба Белого дома, Укринформ

Дословно: "Встреча стала логическим продолжением недавних дискуссий, проведенных в Рейкьявике между государственным секретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым".

"Дискуссии проводились конструктивно и, несмотря на значительные разногласия, позволили лучше понять позиции друг друга".

Детали: Встреча стала важным шагом в подготовке к запланированному саммиту США и России, дата и место проведения которого будут объявлены позже.

Был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, с высоким приоритетом темы стратегической стабильности.

Стороны договорились, что нормализация американо-российских отношений будет в интересах обеих стран и будет способствовать глобальной предсказуемости и стабильности.

В то же время, как заявила во время пресс-брифинга пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, Салливан и Патрушев обсудили инцидент с принудительной посадкой пассажирского самолета в Минске с целью ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Напомним: Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры во время встречи в столице Исландии Рейкьявике.

Темы: СШАРосcия
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