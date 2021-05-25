ESA запустить на Місяці GPS-навігацію
Вівторок, 25 травня 2021, 03:50
Європейське космічне агентство (ESA) для допомоги астронавтам створить на планеті Місяць мережу супутників GPS.
Джерело: Укрінформ, який цитує ESA
Деталі: Ініціатива отримала назву Moonlight ("Місячне світло").
Зазначається, що мережа має забезпечити безперебійний зв'язок між Землею і Місяцем.
Це підвищить безпеку при висадці на зворотньому боці супутника Землі та загалом сприятиме розвитку приватних космічних ініціатив.
Нагадаємо: Під час досліджень Місяця за допомогою літаючого інфрачервоного телескопа SOFIA на її повернутій до Землі стороні вперше в історії зафіксовані сліди води.