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ESA запустить на Місяці GPS-навігацію

Вівторок, 25 травня 2021, 03:50
ESA запустить на Місяці GPS-навігацію

Європейське космічне агентство (ESA) для допомоги астронавтам створить на планеті Місяць мережу супутників GPS.

Джерело: Укрінформ, який цитує ESA

Деталі: Ініціатива отримала назву Moonlight ("Місячне світло").

Зазначається, що мережа має забезпечити безперебійний зв'язок між Землею і Місяцем.

Це підвищить безпеку при висадці на зворотньому боці супутника Землі та загалом сприятиме розвитку приватних космічних ініціатив.

Нагадаємо: Під час досліджень Місяця за допомогою літаючого інфрачервоного телескопа SOFIA на її повернутій до Землі стороні вперше в історії зафіксовані сліди води.

"Українська правда" у Threads

Теми: космос
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