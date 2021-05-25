ESA запустит на Луне GPS-навигацию

Европейское космическое агентство (ESA) для помощи астронавтам создаст на планете Луна сеть спутников GPS.

Источник: Укринформ, который цитирует ESA

Детали: Инициатива получила название Moonlight ("Лунный свет").

Отмечается, что сеть должна обеспечить бесперебойную связь между Землей и Луной.

Это повысит безопасность при высадке на обратной стороне спутника Земли и вообще будет содействовать развитию частных космических инициатив.

Напомним: В ходе исследований Луны с помощью летающего инфракрасного телескопа SOFIA на ее обращенной к Земле стороне впервые в истории зафиксированы следы воды.