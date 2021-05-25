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У світовому рейтингу Україна опустилася на 38 місце за поширенням COVID

Вівторок, 25 травня 2021, 05:38

За минулу добу у світі діагностували понад 440 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна займає 38 місце у світі, 10 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували майже 196 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 37 тисяч, в Аргентині – понад 22 тисячі.

Окрім того, понад 18 тисяч хворих зареєстрували у США. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Колумбія та Іран.

Україна серед країн світу займає 38 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи –10 позицію, за смертністю – 3.

 
 

Померли за добу майже 9 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 149 289 439. Наразі нараховується понад 15 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 486 863 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • У неділю 23 травня в Україні зафіксували 1 334 випадків захворювання на COVID-19, одужали 6 999 осіб, померли 68 хворих.

Українська правда
Теми: коронавірус


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