У світовому рейтингу Україна опустилася на 38 місце за поширенням COVID
За минулу добу у світі діагностували понад 440 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна займає 38 місце у світі, 10 в Європі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували майже 196 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 37 тисяч, в Аргентині – понад 22 тисячі.
Окрім того, понад 18 тисяч хворих зареєстрували у США. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Колумбія та Іран.
Україна серед країн світу займає 38 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи –10 позицію, за смертністю – 3.
Померли за добу майже 9 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 149 289 439. Наразі нараховується понад 15 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 486 863 смертей від COVID-19.
Передісторія:
- У неділю 23 травня в Україні зафіксували 1 334 випадків захворювання на COVID-19, одужали 6 999 осіб, померли 68 хворих.