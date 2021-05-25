В мировом рейтинге Украина опустилась на 38 место по распространению COVID

За минувшие сутки в мире диагностировали более 440 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина занимает 38 место в мире, 10 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали почти 196 000 новых заражений, в Бразилии – более 37 000, в Аргентине – более 22 000.

Кроме того, более 18 000 больных зарегистрировали в США. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Колумбия и Иран.

Украина среди стран мира занимает 38 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 10 позицию, по смертности – 3.

Умерли за сутки почти 9 000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 149 289 439. Сейчас насчитывается более 15 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 486 863 смертей от COVID-19.

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