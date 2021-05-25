Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В мировом рейтинге Украина опустилась на 38 место по распространению COVID

Вторник, 25 мая 2021, 05:38

За минувшие сутки в мире диагностировали более 440 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина занимает 38 место в мире, 10 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали почти 196 000 новых заражений, в Бразилии – более 37 000, в Аргентине – более 22 000.

Кроме того, более 18 000 больных зарегистрировали в США. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Колумбия и Иран.

Украина среди стран мира занимает 38 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 10 позицию, по смертности – 3.

 
 

Умерли за сутки почти 9 000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 149 289 439. Сейчас насчитывается более 15 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 486 863 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • В воскресенье 23 мая в Украине зафиксировали 1 334 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 6 999 человек, умерли 68 больных.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Решение саммита ЕС по Беларуси: новые санкции, запрет Белавиа и не только

ВидеоО возвращении контроля над "трубой": СМИ опубликовали новые "пленки Медведчука"

ВидеоБелорусские СМИ показали задержанного в Минске журналиста Протасевича

Украина перенаправит все рейсы в обход Беларуси – Данилов

Лондон намекает на причастность РФ к событиям с самолетом Ryanair

Кабмин соберется срочно: будут решать, как остановить авиасообщение с Беларусью

Все новости...
коронавирус
Япония ускоряет вакцинацию через вспышек коронавируса
СБУ ищет на Днепропетровщине лиц, которые приобрели справки об отсутствии COVID
Медики в сговоре с турфирмами торговали фальшивыми ПЦР-тестами - СБУ
Последние новости
05:38
В мировом рейтинге Украина опустилась на 38 место по распространению COVID
04:40
Байден требует освобождения Протасевича и "сотен политических заключенных" режима Лукашенко
03:50
ESA запустит на Луне GPS-навигацию
03:06
Япония ускоряет вакцинацию через вспышек коронавируса
02:30
Военные в Мали арестовали временных президента и премьера – АР
01:55
США и Россия провели консультации по вопросам безопасности перед запланированным саммитом
01:20
Задержание Протасевича: генсек ООН призывает к независимому расследованию
00:50
ХАМАС отрицает причастность к "минированию" самолета с Протасевичем – СМИ
00:18
фотоРоссийские наемники обстреляли поселок Северное с ПТРК "Фагот"
23:45
Решение саммита ЕС по Беларуси: новые санкции, запрет Белавиа и не только
Все новости...