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ООН і міжнародне співтовариство закликали звільнити затриманих президента і прем’єра в Малі

Вівторок, 25 травня 2021, 06:22
ООН і міжнародне співтовариство закликали звільнити затриманих президента і прем’єра в Малі

Місія ООН у Малі, а також місцевий комітет з моніторингу перехідного періоду з членами міжнародного співтовариства засудили арешт тимчасових президента і прем’єр-міністра та вимагають їхнього звільнення.

Джерело: Спільна заява

Деталі: Автори спільної заяви наголосили, що військові, які арештували тимчасових президента і прем’єр-міністра Малі, "нестимуть персональну відповідальність за їх безпеку".

Також наголошується, що автори заяви підтримують перехідні органи влади, а міжнародне співтовариство засуджує будь-які примусові дії та відставки.

У заяві зазначають, що делегація ECOWAS планує прибути в Малі 25 травня.

Місія ООН в Малі готова співпрацювати з нею для повернення до перехідного періоду в країні.

Що передувало: У Малі військові арештували тимчасових президента Ба Ндау і прем'єр-міністра Моктара Уане.

Українська правда

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Теми: МаліООН
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