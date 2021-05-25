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ООН и международное сообщество призвали освободить задержанных президента и премьера в Мали

Вторник, 25 мая 2021, 06:22

Миссия ООН в Мали, а также местный комитет по мониторингу переходного периода с членами международного сообщества осудили арест временных президента и премьер-министра и требуют их освобождения.

Источник: Заявление миссии ООН

Детали: Авторы совместного заявления отметили, что военные, которые арестовали временных президента и премьер-министра Мали, будут "нести персональную ответственность за их безопасность".

Также отмечается, что авторы заявления поддерживают переходные органы власти, а международное сообщество осуждает любые принудительные действия и отставки.

В заявлении отмечают, что делегация ECOWAS планирует прибыть в Мали 25 мая.

Миссия ООН в Мали готова сотрудничать с ней, чтобы вернуться к переходному периоду в стране.

Что предшествовало: В Мали военные арестовали временных президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уане.

Украинская правда
Темы: МалиООН


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