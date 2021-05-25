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Окупанти на Донбасі 8 разів зривали "тишу"

Вівторок, 25 травня 2021, 07:50
Окупанти на Донбасі 8 разів зривали тишу

За добу 24 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку російських бойовиків.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го  калібру.

Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів Павлопіль та Південне окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів,  а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Шуми ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Крім того, 24 травня російсько-окупаційні війська застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс.

Обстріл було здійснено в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку 25 травня порушень припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: ДонбасОб'єднані сили на ДонбасіООСвійна
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