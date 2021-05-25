Окупанти на Донбасі 8 разів зривали "тишу"
За добу 24 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку російських бойовиків.
Джерело: Ранкове зведення штабу ООС
Деталі: Поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
У передмісті населених пунктів Павлопіль та Південне окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Шуми ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.
Крім того, 24 травня російсько-окупаційні війська застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс.
Обстріл було здійснено в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування.
Станом на 7 годину ранку 25 травня порушень припинення вогню не зафіксовано.