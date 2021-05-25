Оккупанты на Донбассе 8 раз срывали "тишину"

За сутки 24 мая в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельске наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Водяного противник совершил обстрел с ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде населенных пунктов Павлополь и Южное оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков – из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Шумы враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.

Кроме того, 24 мая российско-оккупационные войска применили против мирных жителей противотанковый ракетный комплекс.

Обстрел был осуществлен в направлении населенного пункта Шумы, где с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра 25 мая нарушений прекращения огня не зафиксировано.