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Секретар РНБО звинуватив Лукашенка в державному тероризмі

Вівторок, 25 травня 2021, 11:05
Секретар РНБО звинуватив Лукашенка в державному тероризмі

Рішення української влади зупинити авіасполучення з Білоруссю продиктоване національними інтересами в ситуації, коли режим Лукашенка займається державним тероризмом.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook

Пряма мова: "Затримання 23 травня ц.р. білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську – це відвертий виклик усьому демократичному світові, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами.

Білоруська влада у своїх намаганнях придушити свободу слова перетнула чергову "червону лінію", і такі дії не можуть залишитися без відповіді".

Деталі: На думку Данілова, авантюристичне рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко, і яку можна назвати проявом державного тероризму. Особливо в контексті задіяного бойового винищувача МіГ-29 для супроводження посадки рейсу Ryanair. Це рішення могло призвести до авіаційної катастрофи

Секретар РНБО наголосив, що Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації в сусідній країні і солідаризується з білоруським народом у його намаганні добитися справедливих виборів і справжньої державної незалежності.

Пряма мова: "У ситуації війни, в якій знаходиться наша країна, рішення керівництва держави обумовлені інтересами національної безпеки, саме тому президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і заборони прольоту повітряним суднам з українською реєстрацією до та через територію Республіки Білорусь.

Виконуючи доручення президента, Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні ухвалив рішення припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 00 год. 00 хв 26 травня. Також українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь".

Передісторія: 

  • 23 травня За вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
  • Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.
  • Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

Українська правда

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Теми: БілорусьавіаРНБО
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