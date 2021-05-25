Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram і Міністерство інфраструктури

Пряма мова Шмигаля: "З 00 год. 00 хв 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Щойно на позачерговому засіданні Уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів.

Крім того, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь".

Деталі: Державна прикордонна служба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують із Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

Шмигаль наголосив: "Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів".

Мінфраструктури уточнило, що заборона встановлюється на:

здійснення будь-яких видів польотів з/до між пунктами призначення, розташованими на території України та Білорусі, українськими та білоруськими експлуатантами;

виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами у повітряному просторі Білорусі.

Заборона вводиться на підставі ч. 4 статті 10 Повітряного кодексу України: "З метою забезпечення безпеки авіації та суспільства уповноважений орган з питань цивільної авіації може встановлювати обмеження або заборону щодо вчинення певних дій суб'єктами авіаційної діяльності або зобов'язати їх вчиняти певні дії відповідно до авіаційних правил України".

Цьому передувало: Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 24 травня заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю та відправлятиме всі рейси в обхід її повітряного простору.

Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.

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