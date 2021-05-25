Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю
Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.
Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram і Міністерство інфраструктури
Пряма мова Шмигаля: "З 00 год. 00 хв 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Щойно на позачерговому засіданні Уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів.
Крім того, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь".
Деталі: Державна прикордонна служба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують із Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.
Шмигаль наголосив: "Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів".
Мінфраструктури уточнило, що заборона встановлюється на:
- здійснення будь-яких видів польотів з/до між пунктами призначення, розташованими на території України та Білорусі, українськими та білоруськими експлуатантами;
- виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами у повітряному просторі Білорусі.
Заборона вводиться на підставі ч. 4 статті 10 Повітряного кодексу України: "З метою забезпечення безпеки авіації та суспільства уповноважений орган з питань цивільної авіації може встановлювати обмеження або заборону щодо вчинення певних дій суб'єктами авіаційної діяльності або зобов'язати їх вчиняти певні дії відповідно до авіаційних правил України".
Цьому передувало: Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 24 травня заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю та відправлятиме всі рейси в обхід її повітряного простору.
Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Таке затримання викликало різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни – Вільнюс актом державного тероризму.
- Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.
- Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. Однак низка авіакомпаній уже обходять небо над Білоруссю.
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