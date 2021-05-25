Секретарь СНБО обвинил Лукашенко в государственном терроризме

Решение украинских властей остановить авиасообщение с Беларусью продиктовано национальными интересами в ситуации, когда режим Лукашенко занимается государственным терроризмом.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook

Прямая речь: "Задержание 23 мая с.г. белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами.

Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа".

Детали: По мнению Данилова, авантюристическое решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко, и которую можно назвать проявлением государственного терроризма. Особенно в контексте задействованного боевого истребителя МиГ-29 для сопровождения посадки рейса Ryanair. Это решение могло привести к авиационной катастрофе, отмечает Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в соседней стране и солидаризируется с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости.

Прямая речь: "В ситуации войны, в которой находится наша страна, решение руководства государства обусловлено интересами национальной безопасности, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрета пролета воздушным судам с украинской регистрацией в и через территорию Республики Беларусь.

Выполняя поручение президента, Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании принял решение прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 00 ч. 00 мин 26 мая. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь".

Предыстория:

23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.

международных рейсов над Беларусью после инцидента. В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

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