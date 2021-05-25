Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID у Києві: за добу понад 400 хворих і 12 смертей

Вівторок, 25 травня 2021, 11:09
COVID у Києві: за добу понад 400 хворих і 12 смертей
Фото КМДА

За добу 24 травня у столиці зареєстрували 402 нових випадки коронавірусу, 12 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "+402 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 12 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 228 жінок віком від 20 до 86 років, 157 чоловіків віком від 32 до 82 років, 7 дівчаток від 2 до 17 років та 10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

63 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом'янському (103), Святошинському (88) та в Голосіївському (49) районах.

Загалом станом на 25 травня у столиці вже 204 678 підтверджених випадків коронавірусу, померли 5035 осіб, подолали вірус 150 195 мешканців столиці, з них 3 264 за минулу добу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія:

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
Ексдепутатка Київради Ар’єва постане перед судом за ДТП
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Кличко розповів, скільки переселенців іще може прийняти Київ
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: