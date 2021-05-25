COVID у Києві: за добу понад 400 хворих і 12 смертей

За добу 24 травня у столиці зареєстрували 402 нових випадки коронавірусу, 12 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "+402 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 12 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 228 жінок віком від 20 до 86 років, 157 чоловіків віком від 32 до 82 років, 7 дівчаток від 2 до 17 років та 10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

63 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом'янському (103), Святошинському (88) та в Голосіївському (49) районах.

Загалом станом на 25 травня у столиці вже 204 678 підтверджених випадків коронавірусу, померли 5035 осіб, подолали вірус 150 195 мешканців столиці, з них 3 264 за минулу добу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: