COVID в Україні: 2 608 нових випадків і 249 летальних за добу  

За добу 24 травня в Україні зафіксували 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19, госпіталізували 854 хворих, померли 249 осіб, одужали 17 504 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше підтверджених випадків коронавірусного захворювання за останню добу зареєстрували у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

У цей понеділок протестовано: методом ПЛР – 23 440 осіб, методом ІФА – 12 650 осіб, експрес-тестами – 16 189 особа.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 186 463 осіб, із них одужали 1 975 064 особи, померли 49 685 осіб.

МОЗ

Нагадаємо: Попередньої доби, у неділю 23 травня, в Україні було зафіксовано мінімум нових випадків COVID із 11 серпня минулого року. За добовим приростом хворих наша країна була на 38 місці у світі й на 10 місці в Європі.