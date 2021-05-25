COVID в Киеве: за сутки более 400 больных и 12 смертей
За сутки 24 мая в столице зарегистрировали 402 новых случая коронавируса, 12 больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь: "+402 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 12 летальных случаев от вируса".
Детали: Среди новых больных 228 женщин в возрасте от 20 до 86 лет, 157 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и 10 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.
63 больных госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (103), Святошинском (88) и в Голосеевском (49) районах.
Всего по состоянию на 25 мая в столице уже 204 678 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 5035 человек, преодолели вирус 150 195 жителей столицы, из них 3 264 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- За сутки 24 мая в Украине зафиксировали 2 608 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализировали 854 больных, умерли 249 человек, выздоровели 17 504 человека.