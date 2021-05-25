COVID в Киеве: за сутки более 400 больных и 12 смертей

За сутки 24 мая в столице зарегистрировали 402 новых случая коронавируса, 12 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "+402 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 12 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 228 женщин в возрасте от 20 до 86 лет, 157 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и 10 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

63 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (103), Святошинском (88) и в Голосеевском (49) районах.

Всего по состоянию на 25 мая в столице уже 204 678 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 5035 человек, преодолели вирус 150 195 жителей столицы, из них 3 264 за минувшие сутки.

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