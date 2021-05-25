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Проти ув'язненого Навального відкрили ще три кримінальні справи

Вівторок, 25 травня 2021, 12:38

Слідчий комітет Росії порушив проти Олексія Навального, який зараз сидить в колонії, вже третю кримінальну справу - про образу судді Віри Акімової, яка вела процес у справі про образу ветерана Другої світової війни.

Джерело: пост Навального в Instagram

Пряма мова: "Вчора вранці за мною прийшов конвоїр, відвів мене в кімнату, де стояв самовар! Я не жартую. І чашки для чаю. Крім самовара, в кімнаті був слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління Слідчого комітету Росії.

Він повідомив мені, що в нашій Россіюшкє розслідують аж три нові особливо важливі справи. Ними займається на найвищому рівні 21 слідчий. І злочинець за всіма трьома кримінальними справами я - Навальний Олексій Анатолійович".

Деталі: За словами Навального, перша справа про те, що він нібито вкрав всі пожертви, відправлені до Фонду боротьби з корупцією. "Постанова на 3 листочках, доказів взагалі жодних. Просто написано "викрав". Ось і все. А що там доводити, ви його прізвище бачили? Проти нього будь-які справи можна порушувати", - коментує опозиціонер.

Друга справа стосується "дуже екзотичної статті" - "Створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян". Слідчі звинувачують Навального в тому, що він "спонукав громадян до відмови від виконання громадських обов'язків". Постанова знову "на 3 листочках", а з доказів там є тільки те, що опозиціонер без дозволу опублікував фільм "Палац Путіна".

Третій "злочин" - це образа судді Акімової. "Тієї самої тітоньки, яка вела сфабриковану справу про "образу ветерана", яка вразила всіх юристів країни. Як саме образив, теж не вказано. Теж просто "Навальний образив - ось йому нова кримінальна справа", - дивується опозиціонер.

Передісторія: У лютому суддя Акімова винесла вирок Навальному, оштрафувавши його на 850 тисяч рублів у справі про начебто наклеп на ветерана Ігната Артеменка.

Навальний на суді сказав їй, що суддя буде за це горіти в пеклі.

Українська правда
Теми: НавальнийРосіяопозиція


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