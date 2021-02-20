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Навальний з останнім словом у суді: "Ви будете горіти в пеклі"

Субота, 20 лютого 2021, 13:03
Навальний з останнім словом у суді: Ви будете горіти в пеклі

Російський опозиціонер Олексій Навальний виступив з останнім словом на суді у справі "про наклеп на ветерана".

Джерело: Meduza

Пряма мова: "Жахливо смішно, що знову останнє слово. Весь день з ранку і до цього кілька днів прокурор розповідала, що я вимагаю якихось винятковостей для себе. Мені здається, то що в однієї людини може бути два останніх слова за один день - це теж винятковість, яку я не вимагав...

Один з бридких моментів процесу, коли прокурор читала сфабриковану справу, потім вона читала, зображувала, що голос тремтить.

Хочу нагадати важливий епізод нашої країни, коли в Краснодарському краї під дахом Чайки діяла банда Цапка, яка тероризувала цілу станицю. Гвалтували, убивали. Все це сталося, тому що за ними стояла прокуратура. Але ви не хочете про це говорити, голос у вас не тремтить.

Я вважаю, що ви за це за все будете горіти в пеклі! Ну ви начебто більш-менш молоді, ви не тільки горіти в пеклі будете, але ще відповісте на нормальному людському суді.

Я розумію, що ви влаштували: вранці був один суд, ввечері інший. Щоб ввечері ви сказали що Навальний сидить не тому що переховувався від інспекції, а тому що образив ветерана".

Деталі: Суддя пішла думати над вироком. Його оголосять о 17:00 за киїським часом.

Нагадаємо:

  • Навального звинувачують у скоєнні злочину за ч.2 ст.128.1 КК (наклеп). Кримінальну справу було порушено після того, як він у червні прокоментував в Twitter ролик, в якому відомі люди агітували за поправки до Конституції РФ. Зокрема, опозиціонер назвав тих, хто знявся у ньому "ганьбою країни" і "людьми без совісті". Серед тих, хто взяв участь в зйомках, був і Артеменко.
  • У цій справі політику загрожує штраф майже в 1 млн рублів.
  • Раніше апеляційний суд залишив Навального у в'язниці у справі "Ів роше", але врахував до терміну відбуття покарання 1,5 місяці домашнього арешту. Таким чином, в колонії Навальному залишається провести близько 2,5 років.

Українська правда

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Теми: НавальнийРосіясуд
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