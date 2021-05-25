Против сидящего в тюрьме Навального открыли еще три уголовных дела

Следственный комитет России возбудил против Алексея Навального, который сейчас сидит в колонии, уже третье уголовное дело - об оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела процесс по делу об оскорблении ветерана Второй мировой войны.

Источник: пост Навального в Instagram

Прямая речь: "Вчера утром за мной пришел конвоир, отвел меня в комнату, где стоял самовар! Не шучу. И чашки для чая. Кроме самовара, в комнате был следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России.

Он сообщил мне, что в нашей Россиюшке расследуют аж три новых особо важных дела. Ими занимается на самом высшем уровне 21 следователь. И преступник по всем трем уголовным делам я - Навальный Алексей Анатольевич".

Детали: По словам Навального, первое дело о том, что он якобы украл все пожертвования, отправленные в Фонд борьбы с коррупцией. "Постановление на 3 листочках, доказательств вообще никаких. Просто написано "похитил". Вот и все. Че там доказывать, вы его фамилию видели? Против него любые дела можно возбуждать", - комментирует оппозиционер.

Второе дело касается "очень экзотической статьи" - "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Следователи обвиняют Навального в том, что он "побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей". Постановление опять "на 3 листочках", а из доказательств там есть только то, что оппозиционер без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина".

Третье "преступление" - это оскорбление судьи Акимовой. "Той самой тетеньки, которая вела сфабрикованное дело об "оскорблении ветерана", поразившее всех юристов страны. Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто "Навальный оскорбил - вот ему новое уголовное дело", - недоумевает оппозиционер.

Предыстория: В феврале судья Акимова вынесла приговор Навальному, оштрафовав его на 850 тысяч рублей по делу о якобы клевете на ветерана Игната Артеменко.

Навальный на суде сказал ей, что судья будет за это гореть в аду.