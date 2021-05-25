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Беларусь отреагировала на авиаблокаду со стороны Украины

Вторник, 25 мая 2021, 13:26
Беларусь отреагировала на авиаблокаду со стороны Украины

Посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста в связи с принятием Украиной решения о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовано на сайте белорусского посольства.

"В этой ноте указано, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь из-за авиационного события, которое не имеет отношения к Украине. Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что это ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом следующих обстоятельств", - заявил посольство Беларуси.

Белорусские дипломаты отметили, что 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации.

В диппредставительстве отметили, что вред от принятого украинской стороной политического решения испытают прежде всего Украины и ее граждане.

"Авиационная блокада, организованная Украиной, не позволит гражданам Республики Беларусь в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в разгар туристического сезона. Значительно возрастет и стоимость поездок в Украину с учетом необходимости использования для перелетов альтернативных аэропортов", - пояснили в посольстве.

Белорусская сторона рассчитывает, что "возмутительное решение" Украины об авиационной блокаде Республики Беларусь, будет в ближайшее время отменено с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту "Минск" самолета авиакомпании Ryanair, отмечается в ноте.

Напомним: Украина останавливает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

21 октября 2016 года самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс "Киев - Минск" был вынужден вернуться в аэропорт вылета "Жуляны". В "Белавиа" заявили, что в случае невыполнения Украина пообещала поднять в воздух истребители. После посадки с борта воздушного судна правоохранители Украины сняли гражданина Армении Армена Мартиросяна, который несет угрозу нацбезопасности государства.

В СБУ сообщили о плане "Шатун", согласно которому Россия планировала провести в Украине ряд акций с беспорядками, чтобы скомпрометировать Украину в глазах европейского сообщества и помешать введению безвизового режима с Евросоюзом. По данным СБУ и разведки, руководил реализацией этого плана первый заместитель Суркова Ардзинба, а контакт с политическими движениями и общественными организациями в Украине, задействованными в акциях "напрямую или вслепую", осуществляет гражданин Армении Мартиросян.

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Темы: БеларусьУкраинаавиаблокада
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