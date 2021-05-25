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Суд визнав протиправною "регіональну мову" в Харкові 

Вівторок, 25 травня 2021, 15:16

Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним і нечинним рішення Харківської міської ради про реалізацію в Харкові положень закону "Про засади державної мовної політики", який Конституційний суд визнав неконституційним у 2018 році.  

Джерело: рішення суду й пост громадського діяча Святослава Літинського у Facebook 

Деталі: Харківський окружний адміністративний суд 18 травня задовольнив позов Харківської місцевої прокуратури до Харківської міської ради про визнання протиправним та нечинним з 28.02.2018 рішення Харківської міськради "Про реалізацію положень закону "Про засади державної мовної політики у місті Харкові" від 20.08.2012 (№ 788/12).

Повний текст рішення суд підготував 20 травня 2021 року.

Апеляційну скаргу можна подати впродовж 30 днів із дня його проголошення. 

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Пряма мова Літинського: "Чотири роки судів, три судових провадження і це сталося! У місті Харкові скасовано регіональну мову! Відповідне рішення виніс Харківський окружний адміністративний суд. Відтепер усі посилання на рішення міської ради про впровадження регіональної мови є нікчемними".

Більше деталей: За словами Літинського, 4 роки знадобилося Харківській обласній прокуратурі, щоб подати позов. 

Він пояснює, що мовні активісти зверталися до Харківської міської ради з серпня 2018 року з проханням скасувати рішення про запровадження регіональної мови в Харкові, але Харківська міськрада відмовлялася, тому довелося звертатися до прокуратури.

Прокуратура теж подала позов лише після рішень судів двох інстанцій.

Таким чином "регіональну мову" в Харкові скасовано.

Нагадаємо: З часів правління Віктора Януковича та "Партії регіонів" регіональна мова асоціювалася з поблажками для застосування в офіційних установах України недержавних мов, зокрема російської. 

28 лютого 2018 року Конституційний суд визнав таким, що не відповідає Конституції України закон "Про засади державної мовної політики" від 3 липня 2012 року (№5029-VI зі змінами). Закон втратив чинність. 

Теми: моваХарківсудпрокуратура


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