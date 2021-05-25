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Суд признал противоправным "региональный язык" в Харькове

Вторник, 25 мая 2021, 15:16

Харьковский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Харьковского городского совета о реализации в Харькове положений закона "Об основах государственной языковой политики", который Конституционный суд признал неконституционным в 2018 году.

Источник: решение суда и пост общественного деятеля Святослава Литинского в Facebook

Детали: Харьковский окружной административный суд 18 мая удовлетворил иск Харьковской местной прокуратуры к Харьковскому городскому совету о признании противоправным и недействительным с 28.02.2018 решения Харьковского горсовета "О реализации положений закона "Об основах государственной языковой политики в городе Харькове" от 20.08.2012 (№ 788/12).

Полный текст решения суд подготовил 20 мая 2021 года.

Апелляционную жалобу можно подать в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

Прямая речь Литинского: "Четыре года судов, три судебных производства и свершилось! В городе Харькове отменен региональный язык! Соответствующее решение вынес Харьковский окружной административный суд. Отныне все ссылки на решение городского совета о введении регионального языка являются ничтожными".

Больше деталей: По словам Литинского, 4 года понадобилось Харьковской областной прокуратуре, чтобы подать иск.

Он объясняет, что языковые активисты обращались к Харьковскому горсовету с августа 2018 года с просьбой отменить решение о введении регионального языка в Харькове, но Харьковский горсовет отказывался, поэтому пришлось обращаться в прокуратуру.

Прокуратура тоже подала иск только после решений судов двух инстанций.

Таким образом "региональный язык" в Харькове отменен.

Напомним: Со времен правления Виктора Януковича и "Партии регионов" региональный язык ассоциировался с поблажками для применения в официальных учреждениях Украины негосударственных языков, в частности русского.

28 февраля 2018 года Конституционный суд признал не соответствующим Конституции Украины закон "Об основах государственной языковой политики" от 3 июля 2012 года (№5029-VI с изменениями). Закон утратил силу.

Темы: языкХарьковсудпрокуратура


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