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Росія оштрафувала Google на 4 мільйони

Вівторок, 25 травня 2021, 16:18

Суд в Москві розглянув два з трьох протоколів про нібито вчинення правопорушень компаніями Facebook і Google, оштрафувавши Google на 4 млн рублів за невидалення "забороненого контенту".

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на суд

Дослівно: "Постановою мирового судді Google LLC визнаний винним в скоєнні двох адміністративних правопорушень. Організації призначений штраф в розмірі 2 млн рублів за кожне правопорушення".

Деталі: До кінця дня суд розгляне ще один протокол щодо Google, а також вісім протоколів щодо Facebook, якому загрожують штрафи на загальну суму до 32 млн рублів.

Нагадаємо: Роскомнагляд вирішив перевірити The New York Times і Financial Times за законом про фейки за матеріали про заниження в Росії офіційних даних про смертність від COVID-19, а також закликав Google заблокувати на сайті "МБХ медіа" таку інформацію.

"Репортери без кордонів" закликали владу Росії дозволити ЗМІ незалежно висвітлювати пандемію COVID-19 у країні, не чинити розправу над нібито "фейковими новинами", адже сотні матеріалів уже заблоковано з початку пандемії.

Теми: Росіяпропагандаштрафи


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