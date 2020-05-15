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Росія вимагає від Google заблокувати новину, що число жертв коронавірусу в РФ більше

П'ятниця, 15 травня 2020, 15:19
Evgenia Novozhenina, Reuters

Роскомнагляд вирішив перевірити "The New York Times" і "Financial Times" за законом про фейки за матеріали про заниження в Росії офіційних даних про смертність від COVID-19, а також закликав Google заблокувати на сайті "МБХ медіа" таку інформацію.

Джерело: Федеральна служба Росії з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд або Роскомнадзор) та "МБХ медіа"

Деталі: 14 травня Роскомнагляд повідомив, що його експерти і представники інших органів влади вивчають публікацію в "New York Times" про те, що в Москві не враховано близько 70% летальних випадків коронавірусу, а в інших регіонах РФ – 80% , а також матеріал "Financial Times" про те, що померлих росіян може бути на 70% більше офіційного показника

Віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова у відповідь на статтю FT заявила, що влада Росії "ніколи не маніпулювала офіційною статистикою". МЗС Росії назвав матеріали FT і NYT антиросійськими спекуляціями.

"МБХ медіа" дізналася від Google, що Роскомнадзор направив пошуковику повідомлення про необхідність заблокувати доступ до новини "МБХ медіа" з "Financial Times" про те, що реальне число померлих від коронавірусу в Росії може бути вищим за офіційні дані.

У листі відомства в Google йдеться, що вимога про блокування заснована на рішенні Генпрокуратури РФ від 13 травня 2020 року.

У російській Генпрокуратурі стверджують, що новина містить "заклики до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності, участі в масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку".

Google отримав повідомлення, оскільки сайт "МБХ медіа" перебуває на хмарному хостингу Google Cloud Platform. Вимога видалити новину від Роскомнагляду до редакції не надходила.

Цьому передувало: "Репортери без кордонів" закликали владу Росії дозволити ЗМІ незалежно висвітлювати пандемію COVID-19 в країні, не чинити розправу над нібито "фейковими новинами", адже сотні матеріалів уже заблоковано з початку пандемії.

За офіційними даними на ранок 15 травня в Російській Федерації зафіксовано 262 843 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них 2 418 осіб померли.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: РосіяЗМІ


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