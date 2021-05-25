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Ворог відкривав вогонь біля Водяного і Новгородського – ООС

Вівторок, 25 травня 2021, 17:27
Ворог відкривав вогонь біля Водяного і Новгородського – ООС

З початку цієї доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню: біля Новгородського та Водяного. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Новгородського найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного ворог використовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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