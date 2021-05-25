Враг открывал огонь у Водяного и Новгородского – ООС

С начала этих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня: у Новгородского и Водяного.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, у Новгородского наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра.

У Водяного враг использовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.