Враг открывал огонь у Водяного и Новгородского – ООС
Вторник, 25 мая 2021, 17:27
С начала этих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня: у Новгородского и Водяного.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, у Новгородского наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра.
У Водяного враг использовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.
Украинская правда