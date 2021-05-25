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Враг открывал огонь у Водяного и Новгородского – ООС

Вторник, 25 мая 2021, 17:27
Враг открывал огонь у Водяного и Новгородского – ООС

С начала этих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня: у Новгородского и Водяного.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, у Новгородского наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра.

У Водяного враг использовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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