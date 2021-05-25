"Шахтар" отримав нового тренера

Тренером футбольного клубу "Шахтар" на наступні два сезони став італієць Роберто Де Дзербі.

Джерело: сайт ФК "Шахтар", джерела УП

Деталі: 25 травня Дзербі зустрівся із президентом клубу Рінатом Ахметовим. Під час візиту новий тренер ознайомився із спортивною інфраструктурою.

Дзербі став 34-м головним тренером в історії гірників.

Зазначається, що кар’єру італієць починав у молодіжці "Мілана". Потім виступав за "Монцу", "Падову", "Наполі" та інші італійські команди. Також грав за румунський "Клуж" і "Тренто".

Вже тренерську кар’єру Дзербі розпочав у клубі "Дарфо Боаріо" у 2013 році. З 2014 до 2016 року він тренував "Фоджу", а в 2016 – "Палермо". Наступні два роки він займався клубом "Беневенто". Останнє місце роботи італійця – клуб "Сассуоло".

За даними УП, до тренерського штабу Де Дзербі у "Шахтарі" також ввійдуть Давіде Поссанціні, Маркоттільо Маркаттільї та Вінченцо Тереза, які працювали разом з ним у "Сассуоло".

Що передувало: 12 травня стало відомо, що португальський тренер Луїш Каштру залишає "Шахтар" після двох років роботи з командою.