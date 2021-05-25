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"Шахтер" получил нового тренера

Вторник, 25 мая 2021, 18:21
Шахтер получил нового тренера

Тренером футбольного клуба "Шахтер" на следующие два сезона стал итальянец Роберто Де Дзерби.

Источник: сайт ФК "Шахтер", источники УП

Детали: 25 мая Дзерби встретился с президентом клуба Ринатом Ахметовым. Во время визита новый тренер ознакомился со спортивной инфраструктурой.

Дзерби стал 34-м главным тренером в истории горняков.

Отмечается, что карьеру итальянец начинал в молодежке "Милана". Затем выступал за "Монцу", "Падову","Наполи" и другие итальянские команды. Также играл за румынский "Клуж" и "Тренто".

Уже тренерскую карьеру Дзерби начал в клубе "Дарфо Боарио" в 2013 году. С 2014 до 2016 года он тренировал "Фоджу", а в 2016 – "Палермо". Следующие два года он занимался клубом "Беневенто". Последнее место работы итальянца – клуб "Сассуоло".

По данным УП, в тренерский штаб Де Дзерби в "Шахтере" также войдут Давиде Поссанцини, Маркоттильо Маркаттильи и Винченцо Тереза, которые работали вместе с ним в "Сассуоло".

Что предшествовало: 12 мая стало известно, что португальский тренер Луиш Каштру оставляет "Шахтер" после двух лет работы с командой.

Украинская правда

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Темы: футболШахтер
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