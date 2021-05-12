Португальський тренер залишає "Шахтар"
Середа, 12 травня 2021, 15:05
Португальський тренер Луїш Каштру залишає "Шахтар" після двох років роботи з командою.
Джерело: пресцентр донецького клубу
Деталі: Каштру очолив "Шахтар" 12 червня 2019 року, підписавши дворічний контракт. Він став 33-м тренером в історії клубу.
За підсумками першого сезону він виграв з "оранжево-чорними" чемпіонат України. Результат увійшов до історії як рекордний відрив чемпіона від срібного призера УПЛ (23 очки), зазначають у "Шахтарі". Також у тому сезоні клуб дійшов до півфіналу Ліги Європи.
У сезоні-2020/21 "Шахтар" завершив турнір УПЛ на другому місці. У Кубку України "гірники" зійшли з дистанції на стадії чвертьфіналу.
Українська правда