Португальський тренер залишає "Шахтар"

Португальський тренер Луїш Каштру залишає "Шахтар" після двох років роботи з командою.

Джерело: пресцентр донецького клубу

Деталі: Каштру очолив "Шахтар" 12 червня 2019 року, підписавши дворічний контракт. Він став 33-м тренером в історії клубу.

За підсумками першого сезону він виграв з "оранжево-чорними" чемпіонат України. Результат увійшов до історії як рекордний відрив чемпіона від срібного призера УПЛ (23 очки), зазначають у "Шахтарі". Також у тому сезоні клуб дійшов до півфіналу Ліги Європи.

У сезоні-2020/21 "Шахтар" завершив турнір УПЛ на другому місці. У Кубку України "гірники" зійшли з дистанції на стадії чвертьфіналу.