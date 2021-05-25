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Про Україну та Білорусь – теми, які Байден хоче обговорити із Путіним

Вівторок, 25 травня 2021, 21:44
Про Україну та Білорусь – теми, які Байден хоче обговорити із Путіним

Президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним планує обговорити з ним питання України, зокрема щодо скупчення російських військ в Криму і біля кордону та примусову посадку літака в Мінську. 

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, цитує Reuters

Деталі: Відповідну інформацію підтвердили у Білому домі. 

За словами Псакі, Байден не боїться протистояти опонентам і буде використовувати особисту дипломатію, щоб визначити сфери, які в нього викликають занепокоєння. 

Зокрема, президент хоче обговорити з Путіним примусову посадку літака Ryanair і затримання опозиційного активіста Романа Протасевича білоруськими силовиками. 

Що передувало: Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін домовилися зустрітися 16 червня в Женеві.

Передісторія:

  • Президенти Байден і Путін провели 13 квітня телефонну розмову, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту. Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови, зокрема, про Україну.
  • Також Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.

Читайте також: Слова чи дії: наскільки Джо Байден готовий підтримати Україну в стримуванні РФ

Українська правда

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Теми: БайденПутін
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