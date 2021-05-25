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Об Украине и Беларуси – темы, которые Байден хочет обсудить с Путиным

Вторник, 25 мая 2021, 21:44

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить с ним ситуацию по Украине, в частности относительно скопления русских войск в Крыму и у границы и принудительную посадку самолета в Минске.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, цитирует Reuters

Детали: Соответствующую информацию подтвердили в Белом доме.

По словам Псаки, Байден не боится противостоять оппонентам и будет использовать личную дипломатию, чтобы определить сферы, в него вызывают беспокойство.

В частности, президент хочет обсудить с Путиным принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционного активиста Романа Протасевича белорусскими силовиками.

Что предшествовало: Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились встретиться 16 июня в Женеве.

Предыстория:

  •  Байден и Путин провели 13 апреля телефонный разговор, во время которого на первый план вышла идея проведения саммита. Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.
  • Также Байден призвал Путина снизить напряженность на границе Украины.

Читайте также: Слова или действия: насколько Джо Байден готов поддержать Украину в сдерживании РФ

Украинская правда
Темы: БайденПутин


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