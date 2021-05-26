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ЄС розраховує до жовтня отримати понад мільярд доз вакцини

Середа, 26 травня 2021, 05:08
ЄС розраховує до жовтня отримати понад мільярд доз вакцини

ЄС розраховує отримати до кінця вересня понад мільярд доз вакцини проти COVID-19.

Джерело: Reuters з посиланням на документ, підготовлений Європейською комісією і наданий лідерам ЄС

Деталі: Як зазначається, документ свідчить, що в блоці впевнені в наявності достатньої кількості вакцин для імунізації всього населення, що має право на вакцинацію, до цієї дати, що набагато перевищує початкову мету вакцинації 70% дорослого населення до кінця літа.

ЄС очікує отримати 413 млн доз в другому кварталі і ще 529 млн на третьому. У першому кварталі він отримав 106 млн.

За прогнозами ЄС, до кінця року він отримає ще 452 млн доз, в цілому – 1,5 млрд.

Враховані вакцини тільки від Pfizer / BionTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca і Moderna. Зокрема, на Pfizer і BioNTech припадає більше половини поставок у другому кварталі цього року і майже 40% загального обсягу поставок в третьому кварталі.

Нагадаємо: Європейська комісія встановила завданням зробити щеплення 70% дорослого населення ЄС до кінця цього літа, покладаючись на значне збільшення поставок вакцин, щоб пришвидшити процес.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяЄС
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