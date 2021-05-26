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ЕС рассчитывает к октябрю получить более миллиарда доз вакцины

Среда, 26 мая 2021, 05:08

ЕС рассчитывает получить до конца сентября более миллиарда доз вакцины против COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на документ, подготовленный Европейской комиссией и предоставленый лидерам ЕС

Детали: Как отмечается, документ свидетельствует, что в блоке уверены в наличии достаточного количества вакцин для иммунизации всего населения, имеющего право на вакцинацию, до этой даты, что намного превышает первоначальную цель вакцинации 70% взрослого населения до конца лета.

ЕС ожидает получить 413 млн доз во втором квартале и еще 529 млн в третьем. В первом квартале он получил 106 млн.

По прогнозам ЕС, до конца года он получит еще 452 млн доз, в целом - 1,5 млрд.

Учтены вакцины только от Pfizer / BionTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca и Moderna. В частности, на Pfizer и BioNTech приходится более половины поставок во втором квартале этого года и почти 40% общего объема поставок в третьем квартале.

Напомним: Европейская комиссия установила задачей сделать прививки 70% взрослого населения ЕС до конца этого лета, полагаясь на значительное увеличение поставок вакцин, чтобы ускорить процесс.

Темы: вакцинацияЕС


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