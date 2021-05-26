Україна опинилася на 7 місці у світі за смертністю від COVID-19

За добу 24 травня у світі зареєстрували 523 429 нових заражень COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 208 886 нових випадків, у Бразилії – 74 845, в Аргентині – 24 601.

Крім того, у США – 22 738, а в Колумбії – 21 181.

Україна з 2 608 хворими знаходиться на 28 місці у світі між Японією (2 715) та Німеччиною (2 578). Серед європейських країн Україна – на шостому місці.

12 086 людей у світі за добу померли. За щоденною кількістю смертей Україна на 7 місці у світі і на другому – в Європі.

14,9 млн людей у світі хворіють на COVID-19, водночас 150,1 млн людей одужали.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 24 травня в Україні зафіксували 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19, госпіталізували 854 хворих, померли 249 осіб, одужали 17 504 особи.