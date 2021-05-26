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Украина оказалась на 7 месте в мире по смертности от COVID-19

Среда, 26 мая 2021, 06:09
Украина оказалась на 7 месте в мире по смертности от COVID-19

За сутки 24 мая в мире зарегистрировали 523 429 новых заражений COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 208 886 новых случаев, в Бразилии - 74 845, в Аргентине - 24 601.

Кроме того, в США - 22 738, а в Колумбии - 21 181.

 

Украина с 2 608 больными находится на 28 месте в мире между Японией (2 715) и Германией (2 578). Среди европейских стран Украина - на шестом месте.

12 086 человек в мире за сутки умерли. По ежедневному количеству смертей Украина на 7 месте в мире и на втором - в Европе.

14,9 млн человек в мире болеют COVID-19, в то же время 150,1 млн человек выздоровели.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 24 мая в Украине зафиксировали 2 608 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализировали 854 больных, умерли 249 человек, выздоровели 17 504 человека.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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