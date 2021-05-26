Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина оказалась на 7 месте в мире по смертности от COVID-19

Среда, 26 мая 2021, 06:09

За сутки 24 мая в мире зарегистрировали 523 429 новых заражений COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 208 886 новых случаев, в Бразилии - 74 845, в Аргентине - 24 601.

Кроме того, в США - 22 738, а в Колумбии - 21 181.

 

Украина с 2 608 больными находится на 28 месте в мире между Японией (2 715) и Германией (2 578). Среди европейских стран Украина - на шестом месте.

12 086 человек в мире за сутки умерли. По ежедневному количеству больных Украина на 7 месте в мире и на втором - в Европе.

14,9 млн человек в мире болеют COVID-19, в то же время 150,1 млн человек выздоровели.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 24 мая в Украине зафиксировали 2 608 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализировали 854 больных, умерли 249 человек, выздоровели 17 504 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

СМИ: В деле Джулиани изъяли доказательства из "электронки" украинских экс-чиновников

Байден объяснил, почему нет санкций против Nord Stream: Сейчас это контрпродуктивно

Ryanair: Финляндия вызвала посла Беларуси

Facebook присудили 26 млн штрафа в РФ за отказ удалить контент

"Честь профессии": интервью журналиста УП признали лучшим

Совбез ООН срочно соберется из-за Беларуси

Все новости...
коронавирус
Связанное с Россией PR-агентство предлагало европейским блогерам "чернить" Pfizer — СМИ
Вакцина Moderna оказалась на 100% эффективной для детей
Сколько денег потеряли из COVID-фонда: результаты аудита
Последние новости
06:09
Украина оказалась на 7 месте в мире по смертности от COVID-19
05:33
В УЕФА начали дисциплинарное производство против клубов, оставшихся в Суперлиге
05:08
ЕС рассчитывает к октябрю получить более миллиарда доз вакцины
04:13
СМИ: В деле Джулиани изъяли доказательства из "электронки" украинских экс-чиновников
03:13
Связанное с Россией PR-агентство предлагало европейским блогерам "чернить" Pfizer — СМИ
02:18
США откроют свое консульство в Иерусалиме — для восстановления связей с Палестиной
01:27
Байден объяснил, почему нет санкций против Nord Stream: Сейчас это контрпродуктивно
00:29
Ryanair: Финляндия вызвала посла Беларуси
23:52
Facebook присудили 26 млн штрафа в РФ за отказ удалить контент
23:34
Армения обвинила Азербайджан в убийстве военного на границе, там отрицают
Все новости...