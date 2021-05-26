Украина оказалась на 7 месте в мире по смертности от COVID-19
За сутки 24 мая в мире зарегистрировали 523 429 новых заражений COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: В частности, в Индии - 208 886 новых случаев, в Бразилии - 74 845, в Аргентине - 24 601.
Кроме того, в США - 22 738, а в Колумбии - 21 181.
Украина с 2 608 больными находится на 28 месте в мире между Японией (2 715) и Германией (2 578). Среди европейских стран Украина - на шестом месте.
12 086 человек в мире за сутки умерли. По ежедневному количеству смертей Украина на 7 месте в мире и на втором - в Европе.
14,9 млн человек в мире болеют COVID-19, в то же время 150,1 млн человек выздоровели.
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Напомним: 24 мая в Украине зафиксировали 2 608 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализировали 854 больных, умерли 249 человек, выздоровели 17 504 человека.