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“Індійський” COVID-19 виявили на 53 територіях — ВООЗ

Середа, 26 травня 2021, 06:58
“Індійський” COVID-19 виявили на 53 територіях — ВООЗ

Варіант COVID-19, який вперше виявили в Індії, офіційно зареєстрований на 53 територіях.

Джерело: AFP з посиланням на звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я

Деталі: Крім того, ВООЗ отримала інформацію з неофіційних джерел про те, що варіант B.1.617 був виявлений на семи інших територіях, відтак загальна кількість досягла 60.

У звіті  міститься інформація про чотири мутації, що класифікуються як такі, що викликають заклопотаність: вперше зареєстровані в Великобританії (B.1.1.7), Південній Африці (B.1.351), Бразилії (P.1) і Індії (B.1.617). У звіті говориться, що B.1.617 продемонстрував підвищену трансмісивність, в той час як серйозність захворювання і ризик зараження вивчаються.

Зокрема, "британський" штам  зареєстровано на  149 територіях; "південноафриканський" - на 102, а "бразильський" - на 59.

Крім того, у звіті є ще шість варіантів, які відслідковуються. Один був вперше виявлений в кількох країнах, два – в Штатах, а три інші – в Бразилії, на Філіппінах і у Франції.

Нагадаємо: Раніше Міністерство інформаційних технологій Індії направило всім компаніям соціальних мереж лист з проханням видалити будь-який контент, який стосується "індійського варіанту" коронавірусу. Уряд Індії заявив, що повідомлення медіа, де використовується термін "індійський варіант", були безпідставні, заявивши, що ВООЗ класифікувала цей варіант як B.1.617 і не пов'язала термін "індійський варіант" з варіантом B.1.617.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірус
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