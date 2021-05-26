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"Индийский" COVID-19 обнаружили на 53 территориях — ВОЗ

Среда, 26 мая 2021, 06:58
Индийский COVID-19 обнаружили на 53 территориях — ВОЗ

Вариант COVID-19, который впервые обнаружили в Индии, официально зарегистрирован на 53 территориях.

Источник: AFP со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения

Детали: Кроме того, ВОЗ получила информацию из неофициальных источников о том, что вариант B.1.617 был обнаружен на семи других территориях, поэтому общее количество достигло 60.

В отчете содержится информация о четырех мутациях, которые классифицируются как вызывающие озабоченность: впервые зарегистрированные в Великобритании (B.1.1.7), Южной Африке (B.1.351), Бразилии (P.1) и Индии (B.1.617). В отчете говорится, что B.1.617 продемонстрировал повышенную трансмиссивность, в то время как серьезность заболевания и риск заражения изучаются.

В частности, "британский" штамм зарегистрирован на 149 территориях; "южноафриканский" - на 102, а "бразильский" - на 59.

Кроме того, в отчете есть еще шесть вариантов, которые отслеживаются. Один был впервые обнаружен в нескольких странах, два - в Штатах, а три другие - в Бразилии, на Филиппинах и во Франции.

Напомним: Ранее Министерство информационных технологий Индии направило всем компаниям социальных сетей письмо с просьбой удалить любой контент, который касается "индийского варианта" коронавируса. Правительство Индии заявило, что сообщение медиа, где используется термин "индийский вариант", были беспочвенны, заявив, что ВОЗ классифицировала этот вариант как B.1.617 и не связала термин "индийский вариант" с вариантом B.1.617.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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