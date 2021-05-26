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COVID в Україні: 3 395 випадків за добу, 1 778 госпіталізованих

Середа, 26 травня 2021, 08:22

За добу 25 травня в Україні зафіксували 3 395 нових випадків захворювання на COVID-19, у лікарні поклали 1 778 осіб, померли 208 хворих, одужали 14 987 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед нових хворих 154 дитини та 73 медпрацівники.

Найбільше підтверджених випадків у цей вівторок зареєстрували в м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

Протестовано за минулу добу: методом ПЛР – 30 724 особи, методом ІФА – 13 108 осіб, експрес-тестами – 28 156 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 189 858 осіб, із них одужала 1 990 051 особа, померли 49 893 особи.

Нагадаємо: За добу 24 травня у світі зареєстрували 523 429 нових заражень COVID-19. Україна з 2 608 хворими опинилася на 28-му місці у світі й на 6-му в Європі. 

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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