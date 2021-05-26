COVID в Украине: 3 395 случаев за сутки, 1 778 госпитализированных

За сутки 25 мая в Украине зафиксировали 3 395 новых случаев заболевания COVID-19 в больницы положили 1 778 человек, умерли 208 больных, выздоровели 14 987 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 154 ребенка и 73 медработника.

Больше всего подтвержденных случаев в этот вторник зарегистрировали в г. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Протестировано за минувшие сутки: методом ПЦР – 30 724 человека, методом ИФА – 13 108 человек, экспресс-тестами – 28 156 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 189 858 человек, из них выздоровела 1 990 051 человек, умерли 49 893 человека.

Напомним: За сутки 24 мая в мире зарегистрировали 523 429 новых заражений COVID-19. Украина с 2 608 больными оказалась на 28-м месте в мире и на 6-м в Европе.