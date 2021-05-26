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В Ахметова відреагували на бажання Зеленського обмежити вплив олігархів

Середа, 26 травня 2021, 11:17
Фото latifundist.com

У пресслужбі олігарха Ріната Ахметова заявили, що його фінансово-промислова група SCM упродовж понад 20 років будує свій бізнес "не на домовленостях із президентами й урядами", а завдяки "системній та ефективній роботі".

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на коментар прессекретарки Ахметова Анни Терехової

Пряма мова Терехової: "Ми не можемо коментувати закон, оскільки його текст ще не оприлюднено, але ми переконані, що головна проблема нашої країни – не окремі особи, а корупція, несправедливі суди, неефективне управління й популізм. І вважаємо, що держава має спрямувати всі зусилля, насамперед, на боротьбу з цими явищами. Від цього виграють усі: і сама держава, і бізнес, і суспільство".

Деталі: Зазначається, що так у пресслужбі відреагували на намір президента Володимира Зеленського на законодавчому рівні обмежити вплив олігархів.

Терехова наголосила, що за роки, коли працює SCM, "і президенти, й уряди, і політичні еліти змінилися багато разів", але компанія "вірила і продовжужє вірити в Україну та інвестувати в нашу економіку і промисловість".

У пресслужбі також зазначили, що SCM залишається найбільшим платником податків, роботодавцем і національним інвестором.

При цьому Терехова наголосила, що компанія "не потребує жодних преференцій", а єдине, що їм потрібно від будь-якого уряду – це "чесна конкуренція й рівні правила гри для всіх".

Для довідки: Рінат Ахметов – найбагатший та один із найвпливовіших українських олігархів. Сфера його інтересів – це гірничо-металургійний комплекс, енергетичні та страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість.

Окрім того, олігарх має футбольний клуб "Шахтар", благодійний фонд свого імені та холдинг "Медіа Група Україна" (до нього, зокрема входять телеканали "Україна" та "Україна24").

За останній рік Ахметов майже утричі збільшив свій капітал і нині його статки оцінюють у 7,6 мільярда доларів.

Передісторія:

  • 15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. Станом на ранок 26 травня офіційний текст документу ще не оприлюднений.

Теми: АхметовЗеленськийолігархизаконодавство


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