У Ахметова отреагировали на желание Зеленского ограничить влияние олигархов

В пресс-службе олигарха Рината Ахметова заявили, что его финансово-промышленная группа SCM на протяжении более 20 лет строит свой бизнес "не в договоренностях с президентами и правительствами", а благодаря "системной и эффективной работе".

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Ахметова Анны Тереховой

Прямая речь Тереховой: "Мы не можем комментировать закон, поскольку его текст еще не обнародован, но мы убеждены, что главная проблема нашей страны – не отдельные лица, а коррупция, несправедливые суды, неэффективное управление и популизм. И считаем, что государство должно направить все усилия прежде всего на борьбу с этими явлениями. От этого выиграют все: и само государство, и бизнес, и общество".

Детали: Отмечается, что так в пресс-службе отреагировали на намерение президента Владимира Зеленского на законодательном уровне ограничить влияние олигархов.

Терехова заявила, что за годы, когда работает SCM, "и президенты, и правительства, и политические элиты изменились много раз", но компания "верила и продолжает верить в Украину и инвестировать в нашу экономику и промышленность".

В пресс-служба также отметили, что SCM остается крупнейшим налогоплательщиком, работодателем и национальным инвестором.

При этом Терехова подчеркнула, что компания "не требует никаких преференций", а единственное, что им нужно от любого правительства – это "честная конкуренция и равные правила игры для всех".

Для справки: Ринат Ахметов – самый богатый и один из самых влиятельных украинских олигархов. Сфера его интересов – это горно-металлургический комплекс, энергетические и страховые компании, банк, медиа, транспортный бизнес, сельское хозяйство, элитная недвижимость.

Кроме того, олигарх владеет футбольным клубом "Шахтер", благотворительным фондом своего имени и холдингом "Медиа Группа Украина" (в него, в частности входят телеканалы "Украина" и "Украина24").

За последний год Ахметов почти втрое увеличил свой капитал и сейчас его состояние оценивается в 7,6 миллиарда долларов.

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