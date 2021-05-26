Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Ахметова отреагировали на желание Зеленского ограничить влияние олигархов

Среда, 26 мая 2021, 11:17
Фото latifundist.com

В пресс-службе олигарха Рината Ахметова заявили, что его финансово-промышленная группа SCM на протяжении более 20 лет строит свой бизнес "не в договоренностях с президентами и правительствами", а благодаря "системной и эффективной работе".

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Ахметова Анны Тереховой

Прямая речь Тереховой: "Мы не можем комментировать закон, поскольку его текст еще не обнародован, но мы убеждены, что главная проблема нашей страны – не отдельные лица, а коррупция, несправедливые суды, неэффективное управление и популизм. И считаем, что государство должно направить все усилия прежде всего на борьбу с этими явлениями. От этого выиграют все: и само государство, и бизнес, и общество".

Детали: Отмечается, что так в пресс-службе отреагировали на намерение президента Владимира Зеленского на законодательном уровне ограничить влияние олигархов.

Терехова заявила, что за годы, когда работает SCM, "и президенты, и правительства, и политические элиты изменились много раз", но компания "верила и продолжает верить в Украину и инвестировать в нашу экономику и промышленность".

В пресс-служба также отметили, что SCM остается крупнейшим налогоплательщиком, работодателем и национальным инвестором.

При этом Терехова подчеркнула, что компания "не требует никаких преференций", а единственное, что им нужно от любого правительства – это "честная конкуренция и равные правила игры для всех".

Для справки: Ринат Ахметов – самый богатый и один из самых влиятельных украинских олигархов. Сфера его интересов – это горно-металлургический комплекс, энергетические и страховые компании, банк, медиа, транспортный бизнес, сельское хозяйство, элитная недвижимость.

Кроме того, олигарх владеет футбольным клубом "Шахтер", благотворительным фондом своего имени и холдингом "Медиа Группа Украина" (в него, в частности входят телеканалы "Украина" и "Украина24").

За последний год Ахметов почти втрое увеличил свой капитал и сейчас его состояние оценивается в 7,6 миллиарда долларов.

Предыстория:

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский анонсировал законопроект, благодаря которому хочет уменьшить влияние украинских олигархов на государственные процессы. По состоянию на утро 26 мая официальный текст документа еще не обнародован.

Темы: АхметовЗеленскийолигархизаконодательство


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer

"Белавиа" запретила полеты в Украину

Кабмин готовит санкции против 11 российских актеров

COVID в Украине: 3 395 случаев за сутки, 1 778 госпитализированных

Главные новости вторника и ночи: Байден о Nord Stream, авиасообщение с Беларусью

В УЕФА начали дисциплинарное производство против клубов, оставшихся в Суперлиге

Все новости...
Ахметов
Кабмин хочет снизить площадь земли, доход от продажи урожая с которой не облагается
"Метинвесту" Ахметова позволили выкупить Днепровский меткомбинат
Президент об "антиахметовском" законопроекте: Давления на малый бизнес не будет
Последние новости
12:00
Лукашенко приписывает Протасевичу "кровавый мятеж" и говорит о неонацизме
11:58
видео Оппозиция решила наращивать партизанское движение внутри Беларуси
11:55
В Украине создадут сеть симуляционных центров для подготовки студентов-медиков
11:49
Европейский инвестбанк выделил еще 7 миллионов евро на инфраструктуру в Украине
11:41
COVID в Киеве: меньше 400 заражений и 9 смертей
11:34
Эстония призвала Британию помешать Лукашенко выводить деньги через Лондон
11:28
Украинцев ждет дождь на любой вкус и похолодание на выходных
11:25
Вступил в силу закон об электронном суде
11:17
У Ахметова отреагировали на желание Зеленского ограничить влияние олигархов
11:11
фотоВ Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer
Все новости...