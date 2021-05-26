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COVID у Києві: менш ніж 400 заражень і 9 смертей

Середа, 26 травня 2021, 11:41

За добу 25 травня у столиці зареєстрували 385 нових випадків зараження коронавірусом, а 9 людей померли.

Джерело: КМДА

Деталі:  Серед хворих 218 жінок (19-87 років), 145 чоловіків (18-85 років), 11 дівчаток (1-17 років) та 11 хлопчиків (1-16 років).

Одужали минулої доби 4337 людей. До лікарень столиці госпіталізували 48 хворих, а також 96 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 120, у Святошинському – 86 та в Голосіївському районі – 53 випадки.

Нагадаємо: За добу 25 травня в Україні зафіксували 3 395 нових випадків захворювання на COVID-19, у лікарні поклали 1 778 осіб, померли 208 хворих, одужали 14 987 осіб.

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Теми: КиївкоронавірусепідеміяКМДА


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