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COVID в Киеве: меньше 400 заражений и 9 смертей

Среда, 26 мая 2021, 11:41

За сутки 25 мая в столице зарегистрировали 385 новых случаев заражения коронавирусом, а 9 человек умерли.

Источник: КГГА

Детали: Среди больных 218 женщин (19-87 лет), 145 мужчин (18-85 лет), 11 девочек (1-17 лет) и 11 мальчиков (1-16 лет).

Выздоровели за прошедшие сутки 4337 человек.

В больницы столицы госпитализировали 48 больных, а также 96 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 120, в Святошинском - 86 и в Голосеевском районе - 53 случая.

Напомним: За сутки 25 мая в Украине зафиксировали 3395 новых случаев заболевания COVID-19 в больницы положили 1778 человек, умерли 208 больных, выздоровели 14987 человек.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусэпидемияКГГА


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