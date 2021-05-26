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Вбивство відомого історика: поліція затримала підозрюваного

Середа, 26 травня 2021, 12:29
Вбивство відомого історика: поліція затримала підозрюваного

Силовики у Миколаєві затримали місцевого мешканця, причетного до вбивства відомого краєзнавця, кандидата історичних наук Володимира Щукіна 14 травня.

Джерело: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

Деталі: Під час слідчих дій поліція встановила та розшукала зловмисника – ним виявився 29-річний мешканець міста.

Дослівно: "Правоохоронці з’ясували, що він познайомився із істориком в одній із соціальних мереж напередодні вбивства та, зустрівшись у його помешканні, завдав 67-річному миколаївцю чисельних ножових поранень в ході конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин".

Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства та клопотатимуть про тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років. 

Довідково: Щукін займався складанням хроніки і аналізом трагічних подій Голокосту, що мали місце на території сучасної Миколаївської області.

Він працював на історичному факультеті Миколаївського національного інституту ім. Сухомлинського, потім був доцентом в Миколаївському навчальному Центрі Одеської державної юридичної академії.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ - на початку ХХ століття". Автор понад 250 наукових, науково-методичних і науково-популярних публікацій.

Нагадаємо: 14 травня у Миколаєві знайшли вбитим відомого краєзнавця, кандидата історичних наук, Володимира Щукіна.

Українська правда

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Теми: Миколаївполіціявбивство
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