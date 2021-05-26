Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вбивство відомого історика: поліція затримала підозрюваного

Середа, 26 травня 2021, 12:29

Силовики у Миколаєві затримали місцевого мешканця, причетного до вбивства відомого краєзнавця, кандидата історичних наук Володимира Щукіна 14 травня.

Джерело: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

Деталі: Під час слідчих дій поліція встановила та розшукала зловмисника – ним виявився 29-річний мешканець міста.

Дослівно: "Правоохоронці з’ясували, що він познайомився із істориком в одній із соціальних мереж напередодні вбивства та, зустрівшись у його помешканні, завдав 67-річному миколаївцю чисельних ножових поранень в ході конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин".

Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства та клопотатимуть про тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років. 

Довідково: Щукін займався складанням хроніки і аналізом трагічних подій Голокосту, що мали місце на території сучасної Миколаївської області.

Він працював на історичному факультеті Миколаївського національного інституту ім. Сухомлинського, потім був доцентом в Миколаївському навчальному Центрі Одеської державної юридичної академії.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ - на початку ХХ століття". Автор понад 250 наукових, науково-методичних і науково-популярних публікацій.

Нагадаємо: 14 травня у Миколаєві знайшли вбитим відомого краєзнавця, кандидата історичних наук, Володимира Щукіна.

Українська правда
Теми: Миколаївполіціявбивство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до жовтня

відео Опозиція вирішила нарощувати партизанський рух всередині Білорусі

фотоВ Україну доставили 117 тисяч доз вакцини Pfizer

"Белавіа" заборонила польоти в Україну

Кабмін готує санкції проти 11 російських акторів

COVID в Україні: 3 395 випадків за добу, 1 778 госпіталізованих

Усі новини...
Миколаїв
Миколаївська міськрада не змогла забрати в російської мови статус регіональної
Прикордонники затримали рекордну контрабанду: крам вивантажують другу добу
У Миколаєві вбили відомого історика-краєзнавця, дослідника Голокосту
Останні новини
12:29
фото, відеоВбивство відомого історика: поліція затримала підозрюваного
12:23
Лукашенко - Заходу: Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх їсти і ловити
12:22
ДБР проводить обшуки у Федерації профспілок
12:22
Аксьонов назвав себе фанатом СРСР і шкодує через його розпад
12:20
Вірменія звинуватила Азербайджан у збройному посяганні на свою територію
12:09
Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до жовтня
12:08
Низький рівень тестостерону у чоловіків пов'язаний з вищим ризиком важкого перебігу COVID-19. Дослідження
12:00
Лукашенко приписує Протасевичу "кривавий заколот" і говорить про неонацизм
11:58
відео Опозиція вирішила нарощувати партизанський рух всередині Білорусі
11:55
В Україні створять мережу симуляційних центрів для підготовки студентів-медиків
Усі новини...