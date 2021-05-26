Убийство известного историка: в Николаеве задержали подозреваемого

Силовики в Николаеве задержали местного жителя, причастного к убийству известного краеведа, кандидата исторических наук Владимира Щукина 14 мая.

Источник: Отдел коммуникации полиции Николаевской области

Детали: Во время следственных действий полиция установила и разыскала злоумышленника - им оказался 29-летний житель города.

Дословно: "Правоохранители выяснили, что он познакомился с историком в одной из социальных сетей накануне убийства и, встретившись в его доме, нанес 67-летнему николаевцу многочисленных ножевых ранений в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений".

Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и ходатайствовать о содержании под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Справка: Щукин занимался составлением хроники и анализом трагических событий Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области.

Он работал на историческом факультете Николаевского национального института им. Сухомлинского, затем был доцентом в Николаевском учебном Центре Одесской государственной юридической академии.

В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ — на початку ХХ століття". Автор свыше 250 научных, научно-методических и научно-популярных публикаций.

Напомним: 14 мая в Николаеве нашли убитым известного краеведа, кандидата исторических наук, Владимира Щукина.